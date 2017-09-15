ГПУ будет ходатайствовать об аресте имущества Лавриновича

Следователь Главного следственного управления Генеральной прокуратуры будет ходатайствовать об аресте имущества экс-министра юстиции Александра Лавриновича, поскольку санкция статьи, ему вменяемая, предусматривает и конфискацию имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил прокурор департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Янис Симонов после окончания судебного заседания.

По его словам, следователь в ближайшее время подаст ходатайство об аресте имущества Лавриновича. Также он отметил, что санкция статьи, которая ему инкриминируется, предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией или без конфискации имущества.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, судья Печерского райсуда Киева Олеся Батрин удовлетворила ходатайство следователя Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 2 ноября.

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6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, приведшем к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Подозреваемыми по этому уголовному производству проходят экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).

Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и ее официального опубликования.