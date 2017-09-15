"Как недоволен?": мэр Львова рассказал, что Порошенко расспрашивал его о Саакашвили

На форуме YES в Киеве президент Петр Порошенко спрашивал мэра Львова Андрея Садового относительно ситуации с Михаилом Саакашвили. Об этом Садовый рассказал "Украинской правде".

По его словам, они встретились с президентом в кулуарах форума.

"Это была встреча, которая обычно проходит в рамках форума. Это не была часовая беседа, это был разговор в присутствии других людей", - отметил Садовый.

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Мэр Львова сообщил, что Порошенко спрашивал его о Михеиле Саакашвили, однако отказался рассказывать детали разговора.

"Он меня спрашивал на эту тему, я ему дал ответ", - отметил он.

На уточнение, выражал ли Порошенко свое недовольство относительно встречи Саакашвили и Садового во Львове, последний сказал:

"Как недоволен? Мэр самого красивого города страны, президент страны – кому-то нравится, кому-то не нравится. Всегда надо иметь желание к диалогу и садиться за круглый стол. Если этого не будет - будет трагедия в стране".

Как сообщал УНИАН, Саакашвили после прибытия в Украину приехал во Львов, где остановился в гостинице "Леополис", расположенный в центре города на улице Театральной, и встретился с мэром города Андреем Садовым.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини". Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.