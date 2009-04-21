Ющенко просит Тимошенко «адекватно» поделить 1,5 миллиарда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращается к правительству с просьбой адекватно перераспределить предусмотренные в бюджете 2009 года 1,5 млрд. грн. на завершение работ по ликвидации последствий прошлогоднего наводнения в Западной Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я обращаюсь к правительству с просьбой перераспределить 1,5 млрд. грн., которые предусмотрены в госбюджете на завершение ликвидационных работ, - отметил глава государства. – Эти средства нужно адекватно распределить».

По его словам «некорректно», когда из госбюджета, например, Ивано-Франковской области выделено всего 23 млн. грн. «Ивано-Франковская область приняла на себя две трети удара от стихии, - отметил В.ЮЩЕНКО. – А из 1,5 млрд. грн. выделено лишь 23 млн. грн. Я думаю, мы имеем короткую историческую память. Поэтому я хочу обратиться к правительству относительно перераспределения средств из государственного резерва, которые должны учитывать эту ситуацию с недофинансированием. Особенно по расчетам кредиторской задолженности, по объектам стратегического значения».

По словам Президента, на сегодня остановилось строительство стратегически важных мостов, причем «мостов не муниципального, местного, а государственного значения». «Мосты, которые обеспечивают автомаршруты в Румынию, Молдову, в Словакию, - добавил В.ЮЩЕНКО. – Я убежден, что это необходимость национального характера, и она должна финансироваться из госбюджета».