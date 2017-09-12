Адвокат подал две апелляционные жалобы на приговор Чийгозу

Адвокат незаконно осужденного к восьми годам лишения свободы заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза подал две апелляционные жалобы и требует отменить приговор нелегитимного суда, вынесенный во временно оккупированном Крыму.

Об этом адвокат Николай Полозов написал в Facebook.

"Прямо сейчас я подал две апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу - свою и Ахтема Чийгоза", - сообщил адвокат.

"Моя жалоба краткая, и будет существенно дополнена после ознакомления с приговором (он ещё не написан, будет готов только 14 сентября) и протоколом судебных заседаний", - отметил адвокат.

Читайте такжеЧубаров назвал основания для экстрадиции Чийгоза в Украину

"А вот жалоба Ахтема Чийгоза мной составлена под его диктовку. Ахтем-агъа написал самую суть, без всего этого юридического крючкотворства", - рассказал Полозов.

Также он разместил фотокопию апелляционной жалобы на приговор «суда» первой инстанции, написанной от имени Чийгоза. Жалоба подана в Верховный суд РФ. В документе сказано, что Чийгоз не согласен с приговором и требует его отменить.

"Считаю его необоснованным, противоречащим как законодательству Российской Федерации, так и международным правовым нормам", - говорится в жалобе.

"Считаю приговор подлой местью за мою политическую позицию, за непризнание аннексии и оккупации Крыма Российской Федерацией. Считаю приговор местью против моего народа за те же принципы и позицию", - заявил Чийгоз.

В связи с этим он просит отменить решение "суда" и вынести оправдательный приговор.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил Чийгоза к 8 годам лишения свободы. Адвокат Николай Полозов заявил, что обжалует приговор.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что будет поднимать вопрос осуждения Чийгоза в Совете Европы.

Защита после рассмотрения апелляции Верховным судом РФ на этот приговор намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.