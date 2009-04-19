Пасхальное поздравление Ющенко

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил украинский народ с Пасхой. Президент пожелал каждому украинцу доброй, глубокой и мудрой веры в свои силы и Божьей защиты, Пасхальной радости, счастья, мира и крепкого здоровья. А также попросил Божьего благословения "для каждого из нас".

Текст поздравления главы государства распространила пресс-служба президента: "Дорогой Украинский народ, Дорогие соотечественники, С большой радостью поздравляю вас с Великим Днем Божьего Воскресения! Этот праздник - суть нашей веры. Это - праздник вечного Божьего духа, чья частица дарована каждому из нас. Свет есть в каждом из нас.

В эти дни нам всем очень нужно задуматься над тем, как мы живем и как хотим жить. Просим очищения от скверны, от неправды, от вражды, от злых умыслов и несправедливости. Просим уберечь от неправильных, лукавых дорог. Просим простить и прощаем.

Хотим радости. Хотим добра. Хотим уверенности. Я уверен - у меня ни малейшего сомнения: мы перейдем через нынешние испытания. Мы - великий и сильный народ. Поверим в себя. Честно, искренне, с любовью - так, как полагается единой семье.

Поздравим друг друга. Откроемся для надежды. Бог воскрес. По Его великой милости воскресает и живет вера в человеке.

Я сердечно желаю каждому из нас доброй, глубокой и мудрой веры в наши с вами силы и Божью защиту. Я желаю всем нам счастья, мира и крепкого здоровья. Я желаю всем нам Пасхальной радости.

Мы - сильные. Мы верим. Приветствуем солнечную, прекрасную Пасху и просим Божьего благословения для каждого из нас на многая лета!

Христос Воскрес! Воистину Воскрес! "