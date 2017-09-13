"Луценко "забыл" сообщить СБУ о моем местопребывании": Черновецкий прокомментировал оглашение его в розыск

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий заявляет, что никогда не скрывался от правоохранительных органов, и они прекрасно знают, где его искать. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мои адвокаты давным-давно подали информацию о моем адресе в прокуратуру. Мне, как юристу, совершенно непонятно, почему меня объявляют в розыск в Украине, где я не проживаю. В Украине меня нет уже почти 6 лет и, прежде, чем объявлять меня в Украине в розыск, СБУ должна была поинтересоваться в прокуратуре и у моих адвокатов - где я нахожусь. Зачем меня искать там, где меня нет", - написал он.

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Черновецкий полностью уверен в том, что "Луценко «забыл» сообщить СБУ о том, что он несколько раз получал официальные документы о его фактическом местопребывании".

"Вместо того, чтоб выполнять требования закона, прокуратура специально тянет со следствием, которое непонятно зачем остановили, чтобы не дать мне возможности защититься от надуманных и беспочвенных обвинений", - написал экс-мэр.

Как сообщал УНИАН, накануне Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.