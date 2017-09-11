В УКРОПе ситуацию с Саакашвили на границе назвали продолжением преследования оппонентов

События вокруг въезда в Украину бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили стали очередным ударом по Украине. Об этом сказано в заявлении партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП», обнародованном на сайте политсилы.

Читайте такжеСаакашвили заявил, что не совершал преступления во время пересечения польско-украинской границы

«В то время как защитники Украины продолжают гибнуть на фронте, а новая стотысячная орда под видом участия в российских военных в учениях «Запад-2017» приближается к нашим границам, власть и сторонники бывшего президента Грузии прибегли к позорным методам борьбы, которые подрывают безопасность, демократию и законы», – говорится в заявлении партии.

В УКРОПе также отметили, что громким скандалом с гражданством Михаила Саакашвили и его въездом в Украину действующая власть отвлекает внимание общественности от настоящих политических преследований и «зачисток» политического пространства от оппонентов, которые она начала еще в 2015 году с представителей партии «Украинское объединение патриотов». Сегодня наступление на оппозицию продолжается с новой силой. Поэтому УКРОП требует от властей вернуться в правовое поле и прекратить воевать с оппозицией, ведь общим врагом для всех патриотов является Россия.

Представители политсилы призвали обе стороны политического конфликта не допустить его эскалации и попыток втянуть в политические разборки украинскую нацию.