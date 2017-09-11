Саакашвили придумал, как остаться в Украине: он заявил о краже своего паспорта

Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили утверждает, что украинские пограничники не захотели взять его паспорт для проверки, принять его заявление в Государственную миграционную службу, а затем полицейские украли его паспорт, который он оставил в автобусе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил на брифинге во Львове.

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«Я перешел польскую границу с легальным украинским паспортом, поляки его проштамповали. Пришел к украинцам, отдал паспорт, чтобы они или отказались, или приняли. Они сказали: «Мы ваш паспорт не возьмем». Тогда я говорю: «Возьмите заявление о защите». Тоже не приняли», - отметил Саакашвили.

Вместе с тем он добавил, что легально находится в Украине. «Когда люди меня внесли на руках в Украину - я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Где он - не знаю. Сегодня утром мой адвокат принес в миграционную службу Украины мое заявление о защите от Украинского государства. То есть, я сейчас нахожусь легально в Украине", - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили заявлял, что 10 сентября планирует вернуться в Украину.

По словам политика, он путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины. Сначала планировалось, что Саакашвили пересечет польско-украинскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты.

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Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Поезд «Интерсити», в котором пытались выехать в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован. В поезде объявили, что в нем есть лицо, не имеющее права въезда в Украину.

После того Саакашвили принял решение ехать к границе на автобусе, но на этот раз он поехал в пункт пропуска "Шегини".

Вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.