Посол Украины опровергает вызов в МИД Польши из-за ситуации с Саакашвили на границе

Посол Украины в Польше Андрей Дещица опровергает информацию о якобы вызове в Министерство иностранных дел Польши для дачи объяснений из-за ситуации с лишенным украинского гражданства Михеилом Саакашвили на польско-украинской границе.

Об этом дипломат сообщил в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию СМИ о его вызове в польское внешнеполитическое ведомство.

"В МИД меня не вызывали", - сказал Дещица.

"Мы были в контакте с польскими партнерами, чтобы решить ситуацию с гражданами Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля. На место был направлен консул из Люблина, который оказывал помощь гражданам Украины", - добавил посол.

Также опровержение обнародовала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"По состоянию на 10.00 11 сентября информация о вызове посла Украины в Польше в МИД не соответствует действительности", - написала она в Twitter.

Ранее Радио Свобода со ссылкой на польские СМИ сообщило, что за ситуацией с Саакашвили следят польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, а также министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

Также радио со ссылкой на депутата Европейского парламента Яцека Сариуша-Вольского сообщало, Дещицу вызвали в МИД Польши для дачи объяснений.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили заявлял, что 10 сентября планирует вернуться в Украину.

По словам политика, он путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины. Сначала планировалось, что Саакашвили пересечет польско-украинскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Поезд «Интерсити», в котором пытались отправиться в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован. В поезде объявили, что в нем есть лицо, которое не имеет права въезда в Украину.

После этого Саакашвили принял решение ехать к границе автобусом, но на этот раз он поехал в пункт пропуска "Шегини".

Вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.