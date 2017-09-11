Проблему с Саакашвили создали на пустом месте - экс-посол США в Украине
Лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой Украина не имела, считает Пайфер.
Лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, который является экспертом влиятельного аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне.
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"Я никогда не был сторонником того, что Саакашвили играл определенную роль в Украине. Потому что мне было непонятно, насколько его интересовала Украина, а насколько им руководило желание вернуться в Грузию", - отметил экс-посол США.
"Но, с другой стороны, я не уверен, что ситуация вокруг него была урегулирована в умный способ. Это одна из ситуаций, когда проблема создана на пустом месте. Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой Украина не имела", - заявил Пайфер.
Как сообщал УНИАН, 10-го сентября экс-президент Грузии в окружении сторонников прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.