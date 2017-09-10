Луценко обещает привлечь к ответственности организаторов незаконного пересечения границы Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения польско-украинской границы в пункте пропуска «Шегини». Об этом он написал в Facebook.

«Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано», - заявил он.

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Кроме того, генпрокурор обещает дать оценку и «действиям властных институтов в течение сегодняшних событий».

Он отметил, что сторонники Саакашвили «уничтожают государство, борясь за власть» и добавил, что силовой сценарий решения вопроса - это «прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко».

«Кто не согласен - попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу. Единственный путь решения споров о законности действий властей в отношении гражданина - суд», - констатировал Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затащина Саакашвили на территорию Украины».