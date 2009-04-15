Тимошенко: «Алла Пугачева – это вне времени и границ»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила с 60-летием певицу Аллу ПУГАЧЕВУ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, в поздравительной телеграмме Ю.ТИМОШЕНКО заметила: «Я абсолютно уверена, что если сегодня в любом городке бывшего Советского Союза выйти на улицу и спросить: «Кто возглавляет Организацию Объединенных Наций? Кто первым высадился на Луну или впервые расшифровал геном человека», - мы узнаем не так много. Но уже точно каждый из опрошенных сразу же ответит, кто такая ПУГАЧЕВА и как именно она поет».

«Алла Пугачева – это вне времени и границ», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Со своей стороны, Пугачева на пресс-конференции в Москве сказала, что она с удовольствием пригласит Тимошенко на концерты в Киеве и Москве в рамках прощального тура "От апреля до апреля", а также «на банкетик».