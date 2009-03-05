Пугачева о Тимошенко: вы думаете, что Юля все время думает о политике?

Российская певица Алла ПУГАЧЕВА обещает пригласить премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО на свои юбилейные концерты, которые пройдут в Киеве и Москве по случаю 60-летия певицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Я с удовольствием с ней общаюсь, она большая умница. Я конечно же ее приглашу и на концерт в Киеве, и на концерт в Москве, и на банкетик в Москве по поводу (моего) дня рождения. Потому что политика политикой, а отношение человеческие – это другое», - сказала певица.

По словам А.ПУГАЧЕВОЙ, с Ю.ТИМОШЕНКО ее связывают дружеские отношения.

«Вы что ж думаете, что Юля все время думает о политике? Она же в первую очередь человек. Она может где-то и женщиной ранимой побыть. И вот такой, ранимой, она была со мной. И я счастлива, что я видела ее в такие минуты», - сказала А.ПУГАЧЕВА.

При этом она не стала оценивать деловые качества украинского премьера. «Я не знаю, какая Ю.ТИМОШЕНКО политик – это вам судить. Я не политик, я певица», - сказала А.ПУГАЧЕВА.

Она добавила, что наблюдает за политической деятельностью Ю.ТИМОШЕНКО. «И мне тем более интересно смотреть за ее политической деятельностью – такой контраст от мягкой красивой женщины к железной леди. Я думаю, что у нее большое будущее», - сказала певица, добавив: «С ней надо дружить»

Концерт А.ПУГАЧЕВОЙ в Киеве состоится 22 апреля.