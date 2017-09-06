Правительство Молдовы хочет отправить военных на учения в Украину, несмотря на запрет президента Додона
В правительстве считают, что причин отменять участие в учениях нет.
В Молдове правительство будет настаивать на участии молдавских войск в международных учениях Rapid Trident-2017 в Украине, несмотря на запрет президента Игоря Додона. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление премьер-министра страны Павла Филипа.
Чиновник призвал министров найти возможность отправить молдавский контингент на обучение.
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"Накануне была отменена поездка на обучение в Украине. До этого таким же образом были отменены еще пять поездок. Я считаю, что оснований для этого нет", - сказал премьер.
По словам Филипа, в случае оплаты в учениях 80% партнерами и органзаторами, то отказ стоил бы стране более 280 тысяч долларов.
"Никому не нужна нетренированный армия. Я предлагаю включить в повестку дня решение правительства об участии наших военных в учениях", - заявил Филип.
Как сообщал УНИАН ранее, президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, которые в начале сентября начнутся во Львовской области.
Додон опубликовал на своей странице в Facebook обмен официальными письмами с заместителем министра обороны Георге Галбурою. Додон напомнил Галбуре, что, согласно действующему законодательству, для участия молдавских военных в международных учениях необходимо разрешение президента как верховного главнокомандующего и отметил, что такого разрешения не давал.