Правительство Молдовы хочет отправить военных на учения в Украину, несмотря на запрет президента Додона

В Молдове правительство будет настаивать на участии молдавских войск в международных учениях Rapid Trident-2017 в Украине, несмотря на запрет президента Игоря Додона. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление премьер-министра страны Павла Филипа.

Чиновник призвал министров найти возможность отправить молдавский контингент на обучение.

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"Накануне была отменена поездка на обучение в Украине. До этого таким же образом были отменены еще пять поездок. Я считаю, что оснований для этого нет", - сказал премьер.

По словам Филипа, в случае оплаты в учениях 80% партнерами и органзаторами, то отказ стоил бы стране более 280 тысяч долларов.

"Никому не нужна нетренированный армия. Я предлагаю включить в повестку дня решение правительства об участии наших военных в учениях", - заявил Филип.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, которые в начале сентября начнутся во Львовской области.

Додон опубликовал на своей странице в Facebook обмен официальными письмами с заместителем министра обороны Георге Галбурою. Додон напомнил Галбуре, что, согласно действующему законодательству, для участия молдавских военных в международных учениях необходимо разрешение президента как верховного главнокомандующего и отметил, что такого разрешения не давал.