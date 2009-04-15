Глава Нацсовета по ТВ и радио торопит ВР со своей отставкой

Виталий ШЕВЧЕНКО заявляет, что никаких правовых оснований для затягивания с рассмотрением его заявления об отставке с должности председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета, переданном агентству УНИАН.

По поручению В.ШЕВЧЕНКО пресс-служба подтверждает, что его заявление об отставке с должности председателя Нацсовета находится на рассмотрении с 8 апреля.

В соответствии с сообщением, В.ШЕВЧЕНКО утверждает, что, согласно Закону «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания», никаких правовых или каких-то других формальных оснований для оттягивания с рассмотрением и удовлетворением этого заявления нет.

Кроме того, по его убеждению, рассмотрение этого заявления не требует ни его личного присутствия на заседании Национального совета, ни выяснения каких-то дополнительных обстоятельств дела, и поэтому комментировать свое решение или что-то объяснять по этому поводу он не будет.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на заседании удовлетворили заявление Игоря КУРУСА о его освобождении от должности первого заместителя председателя Национального совета.

Открытым голосованием на эту должность назначен Андрей МИРОШНИЧЕНКО.

Вопрос о рассмотрении заявления В.ШЕВЧЕНКО об освобождении от должности председателя Национального совета был перенесен в связи с его отпуском.

8 апреля В.ШЕВЧЕНКО объявил о намерении подать в отставку с должности председателя Национального совета по вопросам телевидение и радиовещание. Причины своего решения В.ШЕВЧЕНКО комментировать отказался.