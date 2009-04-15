Тимошенко обнародовала декларацию о доходах

Доход премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в 2008 году составил 386 тыс. грн.

Как свидетельствует опубликованная в СМИ ее декларация о доходах, в эту сумму вошла только заработная плата.

В то же время ее супруг Александр ТИМОШЕНКО в 2008 году получил доходы в сумме 2,8 млн. грн. Кроме этого, он владеет квартирой площадью 52 кв. м., а также гаражом и другими помещениями площадью 255 кв. м. Согласно декларации, на его банковском счете 82,9 тыс. грн.

Ранее свою декларацию о доходах обнародовал Виктор ЮЩЕНКО. Согласно поданной информации, общая сумма совокупного дохода Президента Украины в прошлом году составила 1 млн. 041 тыс. 060 грн., в том числе: дивиденды, проценты, роялти – 549 тыс. 040 грн., заработная плата – 492 тыс. 020 грн.