Ющенко подал декларацию о доходах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, в соответствии с частью 3 статьи 6 закона «О борьбе с коррупцией», обнародовал сведения о доходах, ценных бумагах и имуществе, касающиеся его и членов семьи.

Как сообщает интернет-представительство главы государства, декларация будет напечатана в изданиях «Урядовий кур`єр» и «Голос Украины» завтра, 31 марта.

В соответствии с данными, обнародованными интернет-представительством, общая сумма совокупного дохода Президента Украины в прошлом году составила 1 млн. 041 тыс. 060 грн., в том числе: дивиденды, проценты, роялти – 549 тыс. 040 грн., заработная плата – 492 тыс. 020 грн.

Президент не имел в 2008 году доходов от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности или от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Он также не получал материальную помощь и страховые возмещения, а также доход от научной, творческой деятельности, авторских вознаграждений (гонораров).

Согласно отчету, общая сумма доходов членов семьи В.ЮЩЕНКО в прошлом году составляла 549 тыс. 320 грн., из которых 93 тыс. 355 грн. - дивиденды, проценты, роялти и 455 тыс. 965 грн. - доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

В обязательствах финансового характера за 2008 год указано об уплате лично Президентом на содержание имущества 117 тыс. 380 грн. (исключительно на территории Украины), членами его семьи – 131 тыс. 299 грн., в т.ч. за рубежом – 120 тыс. 351 грн.

Президент также сообщил в декларации в разделе сведений о недвижимом имуществе, что имеет в частной собственности земельные участки общей площадью 131 тыс. 385 кв. м, члены его семьи, - 1633,5 кв. м. Также В.ЮЩЕНКО заявил, что имеет жилой дом площадью 656,7 кв. м и квартиру площадью 371,9 кв. м, а члены его семьи – квартиру площадью 300 кв. м.

В декларации сообщается, что в собственности В.ЮЩЕНКО есть легковой автомобиль ЗАЗ-965А и мотоцикл HARL.DAV. Транспортных средств, которые находятся в частной собственности членов его семьи, нет.

В ведомости о вкладах в банках, ценных бумагах и других активах глава государства отметил, что имеет ценные бумаги номинальной стоимостью 327 грн., сумма его денежных средств на счетах в банках, и других финансово-кредитных учреждениях составляет 3 млн. 014 тыс. 181 грн. Члены же его семьи имеют 2 млн. 420 тыс. 495 грн. на счетах в зарубежных банках и других финансово-кредитных учреждениях.

Декларация заполнена 27 марта 2009 года.