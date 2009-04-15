Эксперт советует Украине поторговаться с МВФ

Не все условия из тех, которые ставит перед Украиной МВФ, целесообразно принимать без промедлений, стоит добиваться смягчений. Такое мнение «Немецкой волне» выразил эксперт Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Отказ Верховной Рады Украины во вторник внести в повестку дня три законопроекта, направленных на последующее сотрудничество с МВФ, имеет и экономическую, и политическую подоплеку, отмечает Ярослав Жалило. Этими проектами, в частности, предлагалось внести изменения в госбюджет в сфере энергетической безопасности, а также к пенсионному законодательству.

Те, кто не голосовали (фракции Партии регионов, КПУ и часть блока «Наша Украина-Народная самооборона»), объяснили свою позицию тем, что это ухудшит и без того сложное социальное положение в стране и создаст дополнительную нагрузку на малый и средний бизнес. По мнению эксперта, определенная логика в действиях тех, кто выступает против таких нововведений, есть.

«Эти законопроекты, во-первых, повышают реальное фискальное давление, в том числе на малый бизнес, что создает определенные риски. Потому что в условиях кризиса наоборот речь должна идти о максимальной либерализации бизнеса, насколько это возможно. Во-вторых, подобные поправки вмешиваются в вопрос пенсионного обеспечения, социальной сферы, они могут создавать негативный социальный фон в условиях высокой вероятности приближения внеочередных выборов», - отмечает Жалило.

Несмотря на политическую составляющую, в настоящее время, по словам эксперта, экономическое положение в стране в действительности позволяет вести переговоры с МВФ на более привлекательных для Украины условиях. Политика Фонда кажется в настоящее время достаточно гибкой, говорит Ярослав Жалило:

«Я сказал бы, что Украина имеет основания требовать модификации условий в соответствии с тем, что кажется наиболее эффективным, чтобы удержать стабильность и динамизм национальной экономики. В первую очередь нам нужно отсрочить введение либерализации валютного рынка, о чем идет речь в меморандуме». В Украине пока еще рано либерализовать валютный рынок, поэтому нужно хранить достаточно жесткую регуляцию, убежден эксперт. По его мнению, также стоит смягчить условия финансирования бюджетного дефицита.