В Донецке будет памятник Ватутину

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО передал свою месячную зарплату на строительство в городе памятника советскому генералу Николаю Ватутину.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера на пресс-конференции он передал личную банковскую пластиковую карточку помощнику для того, чтобы тот снял 7900 грн. на строительство памятника.

«Мы окончательно определились с памятником генералу Ватутину… Расчетный счет по сбору средств на этот памятник открыт, - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, - Вот я своему помощнику отдаю карточку, как и обещал, он 7900 грн. с этой карточки заплатит». (Ранее мэр обещал перечислить в фонд строительства памятника личные средства «в пределах заработной платы» - УНИАН).

Донецкий городской председатель призвал всех жителей города внести свой посильный вклад в эту благотворительную акцию.

«Таким образом я призываю вас всех последовать примеру. Потому что мы все обязаны участникам Великой Отечественной войны, которые отстояли нашу страну, сделали все, чтобы мы с вами жили», - заявил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. И добавил: «Я хочу, чтобы все, кто находится в Донецке, внесли свою посильную лепту в этот памятник».

Мэр выразил надежду, что уже в этом году к 8 сентября, ко Дню освобождения Донбасса и Донецка, будет открыт памятник генералу Н. Ватутину.

Как сообщал УНИАН, Донецкий областной комитет Коммунистической партии Украины летом прошлого 2008 года инициировал установку памятника герою Советского Союза генералу Н.Ватутину в Донецке. После конкурса был выбран проект памятника, автором которого стал донецкий скульптор Виктор ПИСКУН. В Донецке официально была объявлена компания по сбору денег на памятник, который планируют установить в центре города недалеко от здания городского совета.

Николай Фёдорович Ватутин (1901-1944) — генерал армии, Герой Советского Союза, один из полководцев Великой Отечественной войны. Во время Сталинградской битвы командовал войсками Юго-Западного фронта. Под руководством Ватутина войска 1-го Украинского фронта участвовали в битве за Днепр и освобождении Киева.