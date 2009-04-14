Яценюк считает, что против него работает технологическая машина

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что вопрос преемника Президента в Украине не актуален.

Об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня вечером во время программы «От первого лица» на радио Эра FM.

А.ЯЦЕНЮК считает, что сегодня против него работает технологическая машина по продуцированию сплетен о том, кто его поддерживает и чей он преемник. «Грязи выливают очень много. Я думаю, что в современных украинских условиях вообще нереально даже рассматривать вопрос о преемнике. Все это преднамеренно делается – они думают, что таким способом можно побороть политического конкурента», – сказал он.

Впрочем, лидер «Фронта перемен» убежден, что такие политические технологии сегодня не работают и они не помешают украинскому народу избрать Президента. «Я их могу только разочаровать – это не работает, потому что откровенная ложь. В Украине Президент будет избран только народом. Я не отказываюсь того, что я знаю и Президента ЮЩЕНКО, и предыдущих Президентов. Но я их точно знаю намного меньше, чем и действующий премьер-министр, и оппозиционный», - резюмировал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщалось, в частности, один из политических соратников Президента, лидер депутатской группы "За Украину" Вячеслав КИРИЛЕНКО днями выразил мнение, что Виктор ЮЩЕНКО считает своим преемником Арсения ЯЦЕНЮКА.

В частности, на вопрос журналистов, означают ли слова Президента об Арсении ЯЦЕНЮКЕ, что тот нужен стране, то, что В.ЮЩЕНКО фактически называет преемника, В.КИРИЛЕНКО ответил: "Я думаю, что да", - отметив при этом, что со стороны Президента все же необходимы дополнительные комментарии.