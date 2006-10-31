Тимошенко заявляет о геноциде

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО называет проект государственного бюджета на 2007 год геноцидом украинского народа и обещает обратиться к Президенту Украины с просьбой не подписывать этот документ в случае его окончательного принятия.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала журналистам, что лучше всего этот бюджет на качество «проверит жизнь каждого человека». По ее словам, проект бюджета является антисоциальным.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, среди прочего, по проекту, минимальная зарплата повышается до 450 грн. только с 1 декабря 2007 года, то есть практически весь год люди будут жить без повышения заработной платы в условиях колоссального повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Также, сказала она, не повышаются и пенсии, не увеличится финансирование медицины, образования, а в агропромышленном комплексе, напротив, вводится дополнительный НДС.

Как отметила лидер БЮТ, дети войны не получат ни копейки от нынешнего правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила предвыборные обещания Партии регионов, КПУ, СПУ об улучшении жизни людей. По ее словам, «бюджет свидетельствует о большой неправде во время избирательной кампании».

«Все, что было при прошлом режиме, возвращается, от «а» до «я». Вернулась старая властная команда, и поэтому люди должны обижаться исключительно на себя – те, кто отдал голоса за эту мафию у власти, но мне жаль, что люди, которые не голосовали за команду ЯНУКОВИЧА, будут также страдать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что все, ради чего люди выходили на митинги, на акции протеста, в бюджете не реализуется. Зато, по ее словам, будут реализованы «все мечты мафии Партии регионов». В частности, «корпорации, которые входят в сердце Партии регионов, будут работать без налогов в свободных экономических зонах, и это ничего не даст ни Донецку, ни Луганску, ни Крыму, а мафии даст дополнительные деньги», - заявила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что оппозиция не будет блокировать принятие бюджета. «Сегодня в этом нет смысла – после того, как 250 политиков пошли в конгломерат мафии Партии регионов, нет смысла устраивать с ними силовые драки. Пусть они продемонстрируют стране, кто они в действительности», - сказала она.

Отвечая на вопрос, применит ли, по ее мнению, Президент вето к закону о госбюджете-2007, лидер БЮТ заметила, что пока не знает. В то же время она высказала надежду, что Президент это сделает.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила готовность БЮТ обратиться к Президенту с аргументами, почему не нужно подписывать закон о бюджете в случае его принятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». «За» проголосовали 256 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Из фракции БЮТ «за» проголосовали 8 депутатов, из фракции Партии регионов – 185, из «Нашей Украины» – 11, СПУ – 28, КПУ – 21, внефракционные – 3.

Во втором чтении проект госбюджета должен быть рассмотрен не позже 20 ноября.