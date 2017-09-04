Введение визового режима с Россией остается актуальным – Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что все еще остается актуальным вопрос о введении виз для въезда в Украину гражданам России, несмотря на введение биометрических паспортов для въезда иностранцев, в том числе и россиян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий заявил на брифинге.

По его словам, решение СНБО о введении биометрических паспортов для въезда в Украину, в частности, граждан РФ "является правильным шагом, и это, собственно, шаг, направленный на ограничение бесконтрольного въезда в Украину граждан РФ».

В то же время он отметил, что этот вопрос не снимает актуальности введения полноценных виз для граждан РФ.

«Поэтому я держу этот вопрос на контроле, и в дальнейшем буду искать сторонников по этому вопросу и для этого решения. Надеюсь, что мы сможем найти положительное решение», - сказал Парубий.

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Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что биометрический контроль для иностранцев на границе должен заработать не позднее 1 января 2018 года. Он отметил, что для россиян будет введена электронная система предварительной регистрации. По словам Турчинова, Киев вводит биометрический контроль для иностранцев, чтобы диверсанты не пересекали границу по поддельным документам.

Также Турчинов сообщил, что у граждан России при пересечении границы с Украиной будут брать биометрические данные.