Посольство США в Киеве призвало мир осудить нападение РФ на храм в Крыму

Посольство США назвало опасным для вероисповедания блокирование российскими спецслужбами храма Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Украинской православной церкви Киевского патриархата в оккупированном Симферополе. Об этом ведомство сообщает в Twitter.

"И снова определенное вероисповедание в опасности в Крыму. Мы призываем мировое сообщество также осудить это нападение России на свободу религии", – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа во временно оккупированном Симферополе российские судебные приставы вывезли церковную утварь из храма Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ Киевского патриархата, который утром заблокировали спецслужбы. По словам архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, приставы забрали крест, церковную утварь, раритетные иконы, столовую посуду из фарфора и богемского хрусталя, которые были подарены церкви, а также ковры.

При этом описание вещей не проводилось, архиепископу не предлагали подписать акт об изъятии церковного имущества. Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, в котором потребовало от оккупационной власти прекратить вмешательство в деятельность Крымской епархии УПЦ КП.