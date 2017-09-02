В торговом представительстве России в Вашингтоне тоже спешно жгли документы

Сотрудники торгового представительства России в Вашингтоне спешно сжигают на заднем дворе здания бумажный документооборот . Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy, разместив в Twitter короткое видео, пишет DW.com.

Читайте такжеВ консульстве РФ в Сан-Франциско жгли "неизвестные предметы" после сообщения о вероятном обыске (фото)На съемке видно ограждение торгпредставительства на Коннектикут авеню, по которым разожжен костер. Над костром поднимается дым.

За несколько часов до этого с помощью болтореза рабочий демонтировал камеры видеонаблюдения, установленные на заборе вокруг здания.

Кроме того, по свидетельству корреспондентов издания, целый день возле здания торгового представительства было необычайно оживленно: выезжали и заезжали автомобили, сотрудники переносили коробки и большие пластиковые мешки с вещами.

Российское торговое представительство в американской столице до вечера 2 сентября должно быть закрыто по решению Вашингтона.

EXCLUSIVE: Here's the fire in back of about to-be-closed DC Russia trade rep building. @janawinter on the scene. pic.twitter.com/oKoKX2OIBv — Foreign Policy (@ForeignPolicy) September 1, 2017

Как сообщал УНИАН, над зданием генерального консульства РФ в Сан-Франциско появился черный дым. При этом пожарную службу сотрудники учреждения на территорию не пустили, заявив, что просто сжигают какие-то предметы в камине.

В отделе пожарной охраны Сан-Франциско в связи с этим выразили недоумение, поскольку в городе действует запрет на сжигание мусора, пластмасс или других вредных материалов в каминах в дни, когда температура воздуха превышает 35 градусов.

В МИД РФ поспешили заявить, что ничего необычного не происходит, просто здание готовят к консервации.