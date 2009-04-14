15 апреля в 14.00 в Киеве (проспект Победы, 37, 1-й корпус КПИ, библиотека) начнется завершающий этап Всеукраинского юношеского водного приза - национальной части Международного конкурса «Стокгольмский Юношеский Водный Приз» (Stockholm Junior Water Prize).

Рассмотрение работ и определение финалистов состоится 15-17 апреля.

15 апреля программа мероприятия предусматривает приветствие участников и презентацию конкурса.

16 апреля в 10.00 – начло защиты работ.

17 апреля в 10.00 в Орхусском центре Министерства охраны окружающей природной среды (ул. Урицкого, 35) начнется защита финальных работ и определение трех победителей.

В 15.00 состоится пресс-конференция.

«Стокгольмский Юношеский Водный Приз» - это международный конкурс на наилучший молодежный проект в отрасли охраны и сохранения водных ресурсов. Награду победитель получает из рук Ее Королевского Величества Принцессы Виктории, в том же зале, где происходит вручение Нобелевской премии.

Цель конкурса - объединить интеллектуальные и творческие способности молодежи для разработки инновационных решений в управлении водными ресурсами и привлечь как можно больше детей со всего мира к решению водных проблем.

Национальный этап конкурса проходил в феврале-марте 2009 года.

Всеукраинский юношеский водный приз проходит уже пятый год подряд. Главный приз Всеукраинского этапа - поездка в Швецию для участия в Международном конкурсе. За второе и третье место победители получат ценные призы.

Также в этом году учрежден специальный приз от торговой марки БонАква – «За наилучшую работу в отрасли водоочистки».

Подробнее о Всеукраинском конкурсе www.ekoinform.lviv.ua. О Международном конкурсе и Всемирной водной неделе www.siwi.org.

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