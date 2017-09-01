Сила любви: в Японии принцесса готовится к отречению от престола и помолвке с простым парнем (видео)
11:57, 01 сентября 2017Политика
4
Уже в это воскресенье принцесса отречется от престола.
Принцесса Японии готова объявить о помолвке / скрнішот
В Японии принцесса Мако, старшая внучка императора, объявит о своей помолвке. Это произойдет в это воскресенье, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что в связи с тем, что ее избранником стал бывший однокурсник Keи Комуро – обычный парень из простой семьи, принцесса также отречется от престола.
Читайте такжеВ Японии приняли закон об отречении императора
Пара познакомилась пять лет назад в кафе, на студенческих посиделках. Выбор принцессы императорская семья одобрила.
Как сообщал УНИАН ранее, принцессе будут предоставлены обычные гражданские права, включая право голоса, а также выплачено единовременное пособие от государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter