Вехи недели: Ющенко оспорил 25 октября, Тимошенко стала экономистом, ПР не знает, чего хочет, и все ждут вердикта МВФ

В последнее время у Президента Ющенко появился смысл политической жизни. Трудно сказать наверняка, верит ли Виктор Андреевич в свою способность добиться оперативного реформирования Конституции, или активность в этом вопросе помогает ему отвлечься от мыслей об окончании каденции, но деятельность он развернул нешуточную. К представителям общественности на местах прибавились и дипломаты, представляющие в Киеве государства «Большой восьмерки» и страны, соседствующие с Украиной. Им глава государства не только представил собственное видение модернизации Основного Закона, но и пообещал быстро привить премьеру экономический реализм.

Ющенко даже слегка бравирует своей готовностью пойти на совмещенные выборы главы государства и парламента, при этом отмечая, что не исключает возможности восстановления коалиции. Правда, попытка выдать дату 25 октября, определенную парламентом для проведения очередных президентских выборов, как «досрочную» у Президента и его Секретариата не была успешной. Президент таки направил в Конституционный суд свои сомнения насчет законности этой даты. Напомним, что, голосуя за нее, депутаты проявили небывалую сплоченность (401 голос из 422 зарегистрированных в зале).

Хотя понятно, что чем ближе выборы, тем меньше согласия в сессионном зале Верховной Рады. В ближайшее время мы будем наблюдать не консолидацию депутатского корпуса, а его расслоение и обострение конкуренции между разными политическими командами. Не исключены и громкие переходы из одного лагеря в другой. В мае о своем участии в президентской гонке заявит Арсений Яценюк, а вот Анатолий Гриценко не стал сдерживаться и пообещал баллотироваться на пост главы государства, поскольку «все достало». Эту аргументацию экс-министра обороны для собственной политической активизации могут, по большому счету, использовать миллионы украинцев.

Расчет Ющенко понятен: он уже давно не демонстрирует сколько-нибудь приличной для его нынешней должности популярности, поэтому решил пойти на политический таран. Миссия Президента – утянуть на дно свою давнюю соратницу Юлию Тимошенко, выступающую в роли непримиримого критика Виктора Андреевича. Премьер чувствует, что Президент пошел в «последний и решительный бой», поэтому использует проверенный способ: Тимошенко заявила, что ей некогда реагировать на политические инициативы главы государства, поскольку она занимается проблемами украинской экономики. Такое объяснение из уст премьера приводит в смятение любого политического аналитика западнее украинско-польской границы, но наши сограждане на него отреагировали спокойно. Их во властные игры не приглашают, а весенне-полевые работы пока никто не отменял.

Владимиру Литвину по понятным причинам не хочется превращать парламент в арену ожесточенной схватки, но иного, похоже, не дано. Спикеру придется позаботиться о собственном политическом будущем. Неслучайно Владимир Михайлович не только подчеркнуто холодно комментирует возможность проведения досрочных выборов Верховной Рады, но и предлагает проголосовать за этот вопрос в закрытом режиме. Результат такого голосования легко спрогнозировать – в парламенте мало депутатов, лишенных инстинкта самосохранения. К тому же Литвин уверяет, что пока не определился относительно своего участия в президентской кампании, а это может означать его подготовку к повторному бенефису в роли общенационального миротворца.

Умиляет позиция Виктора Януковича. Лидер Партии регионов отработал обязательную программу на митингах в Симферополе и Киеве в начале апреля, после чего дал власти время до 14 апреля для разработки антикризисной программы. Видимо, как честный человек Виктор Федорович решил не наносить удар в спину Тимошенко и предоставил право критиковать ее однопартийцам. Вот только Ринат Ахметов несколько неожиданно заявил, что предпочитает бороться с кризисом, а не с правительством. Зато Николай Азаров не подвел, выразив уверенность, что парламентарии не настолько глупы, чтобы поддержать предложенную Кабмином антикризисную программу.

Зато на минувшей неделе сбылась мечта украинской власти: в Киев вернулась миссия МВФ, которой предстоит определить, достойна ли Украина получения второго транша кредита. Воодушевленная Юлия Тимошенко готова просить о выделении сразу второй и третьей порции заимствований, но проблема международных финансовых организаций в том, что они профессионально недоверчивы и верят только принятым законам, а не обещаниям.

Евгений Магда