Вехи недели: Ющенко оспорил 25 октября, Тимошенко стала экономистом, ПР не знает, чего хочет, и все ждут вердикта МВФ
Президент понес в массы авторский проект конституционных изменений…
|Виктор Ющенко
Ющенко даже слегка бравирует своей готовностью пойти на совмещенные выборы главы государства и парламента, при этом отмечая, что не исключает возможности восстановления коалиции. Правда, попытка выдать дату 25 октября, определенную парламентом для проведения очередных президентских выборов, как «досрочную» у Президента и его Секретариата не была успешной. Президент таки направил в Конституционный суд свои сомнения насчет законности этой даты. Напомним, что, голосуя за нее, депутаты проявили небывалую сплоченность (401 голос из 422 зарегистрированных в зале).
|Анатолий Гриценко
Расчет Ющенко понятен: он уже давно не демонстрирует сколько-нибудь приличной для его нынешней должности популярности, поэтому решил пойти на политический таран. Миссия Президента – утянуть на дно свою давнюю соратницу Юлию Тимошенко, выступающую в роли непримиримого критика Виктора Андреевича. Премьер чувствует, что Президент пошел в «последний и решительный бой», поэтому использует проверенный способ: Тимошенко заявила, что ей некогда реагировать на политические инициативы главы государства, поскольку она занимается проблемами украинской экономики. Такое объяснение из уст премьера приводит в смятение любого политического аналитика западнее украинско-польской границы, но наши сограждане на него отреагировали спокойно. Их во властные игры не приглашают, а весенне-полевые работы пока никто не отменял.
|Володимир Литвин
Умиляет позиция Виктора Януковича. Лидер Партии регионов отработал обязательную программу на митингах в Симферополе и Киеве в начале апреля, после чего дал власти время до 14 апреля для разработки антикризисной программы. Видимо, как честный человек Виктор Федорович решил не наносить удар в спину Тимошенко и предоставил право критиковать ее однопартийцам. Вот только Ринат Ахметов несколько неожиданно заявил, что предпочитает бороться с кризисом, а не с правительством. Зато Николай Азаров не подвел, выразив уверенность, что парламентарии не настолько глупы, чтобы поддержать предложенную Кабмином антикризисную программу.
Зато на минувшей неделе сбылась мечта украинской власти: в Киев вернулась миссия МВФ, которой предстоит определить, достойна ли Украина получения второго транша кредита. Воодушевленная Юлия Тимошенко готова просить о выделении сразу второй и третьей порции заимствований, но проблема международных финансовых организаций в том, что они профессионально недоверчивы и верят только принятым законам, а не обещаниям.
Евгений Магда