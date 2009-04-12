Тимошенко отдала Гриценко копии газовых соглашений

Кабмин предоставил комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны копии газовых соглашений, подписанных в январе между Украиной и Россией.

Об этом написал глава комитета депутат от НУ-НС Анатолий Гриценко, отвечая на вопросы читателей "Украинской правды" в разделе "Конференции".

Он отметил, что запрос о предоставлении соответствующих документов в адрес премьера Юлии Тимошенко был отправлен 20 января.

"С ответом не спешили. Публично подчеркивая открытость правительства, тем не менее премьер направила в наш Комитет копию своего распоряжения, которым запретила руководителю НАК "Нафтогаз" пересылать документы", - написал Гриценко.

По его словам, так продолжалось более двух месяцев.

"Пришлось поставить этот вопрос более жестко, с экономической и энергетической безопасностью шутить мы не намерены. Был разговор с первым вице-премьером Турчиновым. Итог - на прошлой неделе я получил из Кабмина копии подписанных 19 января документов, правда, с опозданием на два с половиной месяца. Мы изучаем эти документы", - отметил Гриценко.