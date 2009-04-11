Азаров: Партия регионов поставит на себе крест

Один из лидеров Партии регионов, народный депутат Украины Николай АЗАРОВ выступает против коалиции Партии регионов и БЮТ.

Об этом он заявил вчера в эфире "Свободы на Интере".

По его словам, в случае создания такой коалиции «Партия регионов поставит на себе крест как политическая сила».

Он не исключает, что «в краткосрочной перспективе, года-два», партия может «выиграть портфели в правительстве», «но в перспективе Партия регионов будет разрушена и она самоликвидируется». При этом он подчеркнул: «я никогда на этот путь не пойду», добавив, что это его личная позиция.