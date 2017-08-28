В оккупированном Крыму и на юге России подняли по тревоге всю авиацию и ПВО из-за внезапной проверки

В оккупированном Крыму и в южных регионах России привели авиацию и ПВО в полную боевую готовность из-за внезапной проверки. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на сообщению начальника пресс-службы Южного военного округа РФ Вадима Астафьева.

По словам Астафьева, проверка проводится по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. В ходе нее планируется оценить, насколько хорошо подготовлена техника и сами летчики и наземные специалисты.

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"По сигналу боевой тревоги был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крыму", – сказал Астафьев.

Как сообщал УНИАН ранее, 23 августа в Броварах на сцене, которая была построена для празднования Дня независимости Украины,было размещено изображение карты, на которой отсутствовали три территориальные составляющие единицы суверенной территории Украины, а именно - Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Броварская местная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Согласно требований ст. 216 Уголовного процессуального кодекса, территориальная подследственность определена Главным управлением Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.