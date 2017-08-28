Скандал с картой Украины без Крыма и Донбасса на Киевщине: прокуратура взялась за расследование

12:37, 28 августа 2017
Общество
15

На карте в Броварах отсутствовали три территориальные составляющие единицы суверенной территории Украины.

Карта без Крыма и Донбасса висела на сцене в Броварах / Tania Horstka / Facebook

Оформление праздничной сцены в Броварах с картой Украины без Крыма и Донбасса расследуется как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Читайте такжеСкандал с картой Украины без Крыма: чиновница Броварского горсовета уходит с должности

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, 23 августа в Броварах на сцене, которая была построена для празднования Дня независимости Украины, было размещено изображение карты, на которой отсутствуют три территориальные составляющие единицы суверенной территории Украины, а именно - Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Броварская местная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с требованиями ст. 216 Уголовного процессуального кодекса, территориальная подследственность определена за Главным управлением Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #карта Украины без Крыма#карта Украины в Броварах#карта Украины без Донбасса