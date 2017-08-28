Скандал с картой Украины без Крыма и Донбасса на Киевщине: прокуратура взялась за расследование

Оформление праздничной сцены в Броварах с картой Украины без Крыма и Донбасса расследуется как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, 23 августа в Броварах на сцене, которая была построена для празднования Дня независимости Украины, было размещено изображение карты, на которой отсутствуют три территориальные составляющие единицы суверенной территории Украины, а именно - Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Броварская местная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с требованиями ст. 216 Уголовного процессуального кодекса, территориальная подследственность определена за Главным управлением Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.