Ужгородский горсовет просит возобновить визовый режим с ЕС

Ужгородский городской совет обратился в Министерство иностранных дел Украины с просьбой возобновить визовый режим с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление было принято сегодня на заседании сессии горсовета.

Как говорится в обращении к МИД, законодательством Украины ратифицировано соглашение между ЕС и Украиной об упрощении оформления виз, «но практика свидетельствует о том, что визовый режим для граждан Украины не только не упростился в результате подписания соглашения, но и намного усложнился процесс оформления визы для выезда за границу».

Сегодня, утверждается в обращении, консульскими учреждениями стран Евросоюза, которые работают в Ужгороде, увеличен перечень документов, необходимых для получения визы, и этим нарушается ст. 4 соглашения. Также в консульских учреждениях создают препятствия гражданам, которые хотят выехать за границу. «В частности, больше всего жалоб поступает от граждан Украины о фактах оскорбления и унижения чести и достоинства при оформлении виз при пересечении границы и передвижении по территории Словацкой Республики», - говорится в обращении депутатов.

Депутаты Ужгородского городского совета считают такую ситуацию дискриминационной и недопустимой.