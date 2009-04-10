Сербия прекращает выдачу иностранцам туристических пропусков

Сербия прекращает выдачу иностранным гражданам туристических пропусков, на основании которых можно было въезжать в эту страну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, в сообщении говорится, что Республика Сербия начинает с 1 апреля 2009 года применение Закона Сербии „Об иностранцах”, принятого 23 октября 2008 года. В соответствии с положениями этого закона, иностранные граждане больше не имеют возможности получать на границе Сербии туристический пропуск и на основании этого документа въезжать в РС, сообщили в МИД.

В то же время пограничная полиция уполномочена в чрезвычайных случаях оформлять на границе иностранцу транзитную одноразовую визу или визу для временного пребывания на срок не более 15 дней. Чрезвычайными случаями считаются ситуации, когда иностранец не имел возможности получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Сербии за рубежом и может предоставить доказательства, которые свидетельствуют о срочности, а также о наличии гуманитарных оснований для поездки в Сербию, сообщили в МИД Украины.