Гройсман поздравил горняков с Днем шахтера

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил горняков с профессиональным праздником - Днем шахтера.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Профессия шахтера является одной из самых сложных и опасных. Ежедневно, идя в забой, горняки рискуют собственной жизнью и здоровьем, чтобы обеспечить страну полезными ископаемыми. От труда шахтеров зависит состояние национальной экономики и промышленности, а от состояния угольной отрасли зависит энергетика всех городов и регионов нашей страны», - отметил премьер.

«Угольная промышленность является стратегической отраслью национальной экономики. Вопросы ее развития отражены в Энергетической стратегии Украины до 2035 года. Уголь - это тот ресурс, в котором особенно нуждается государство в отопительный сезон, который нужен для тепловой генерации и нашей промышленности, а в целом - для достижения энергетической независимости и экономического роста страны. Но самым ценным ресурсом являются, безусловно, горняки, благодаря самоотверженному труду которых у нас есть тепло и свет, комфорт в наших домах», - добавил он.

По словам Гройсмана, реформа угольной отрасли назрела давно. «Только в последние годы в рамках масштабных мероприятий по энергоэффективности и укреплению энергетической безопасности государства мы вплотную приблизились к ее разработке и реализации. Инициативы, которые планируется воплотить, несомненно, выведут угольную отрасль из тяжелого периода и дадут возможность реформировать и модернизировать угледобывающие шахты, сделать их высокоэффективными и прибыльными предприятиями», - отметил он.

Также, добавил глава правительства, сейчас принимаются меры по переоборудованию энергоблоков тепловых электростанций на уголь газовой группы, что укрепит энергетическую безопасность страны.

Гройсман подчеркнул, что горняки является настоящим примером мужества и выдержки. «Ценим ваш труд, который является значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности и благосостояния страны», - отметил он и заверил, что повышение престижа шахтерской профессии, сохранение специалистов и достойная социальная защита горняков являются одним из приоритетов политики правительства в угольной отрасли.

Премьер пожелал горнякам новых трудовых достижений, оптимизма, достатка, согласия в семьях и мира в стране.