День российской зависимости

Празднование Дня независимости Украины на территории РФ прошло без пышных торжеств. Салюта не было, но наш праздник очередной раз подтвердил наркотическую зависимость российских государственных и окологосударственных СМИ от Украины. По традиции устроили соревнование, кто больше выльет негатива и нечистот на нашу страну и ее граждан в рамках концепта «одиннарод». Отличились все. В помощники взяли чуть ли не всех беглецов, у которых когда-то были украинские паспорта. Эта массовка олицетворяла правильных и нужных для Москвы «украинцев», ненавязчиво подталкивая к выводу: тот, кто борется и выступает за свою страну, как раз и является настоящим нацистом, фашистом и вообще правосеком.

Говорили много о зависимости Киева от финансовой помощи МВФ, неправильной ассоциации с Евросоюзом и «страшном» безвизе. Все это чередовалось рассказами о колоссальных перспективах общего потерянного будущего с Россией – производстве вместе самолетов и космических кораблей. Естественно, почему эти прожекты (https://www.unian.net/politics/1473159-izgnanie-illyuziy.html) не были реализованы до 2014 года, не уточнялось.

Выступление главы украинского государства за поребриком, как вы понимаете, вызвало ажиотаж и понравилось «экспертам» не сильно

Российские обозреватели, аналитики и эксперты по предложениям разобрали речь президента Порошенко на параде, сосчитали, сколько раз он упомянул слово «Россия» и фразу «империя зла». Выступление главы украинского государства за поребриком, как вы понимаете, вызвало ажиотаж и понравилось «экспертам» не сильно. Больше всего возмущения вызвали вот эти слова: «Собака лает, ветер дует, а наш украинский караван – идет… Дорога у нас одна – широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО». Это – самый популярный синхрон в выпусках российских новостей.

Было много сказано о голоде и холоде в Украине. Отдельно акцентировали российские ведущие внимание на росте товарооборота между Украиной и Россией как главном «доказательстве» отсутствия российского вторжения и войны за Донбасс. Аргумент, что это является одним из индикаторов выздоровления экономики Украины, не принимался. То, что основной товар из РФ для Украины – это минеральные удобрения и продукция химической промышленности, старались не уточнять, о том, что товарооборот у нас растет в последние месяцы и с ЕС, и с Китаем, - не замечать, лишь ёрничали на тему поставки российских свиней и сала на рынок Украины. Хотя возможно, здесь речь шла о российских боевиках, а не благородных домашних животных.

Не обошли стороной кремлевские медиа и наших иностранных гостей. РосСМИ пестрят заголовками: «Парад ко Дню независимости Украины принимает глава Пентагона» или «По Крещатику маршем прошли солдаты НАТО». От таких слов бабушки и дедушки российской глубинке хватаются за сердечные капли. Поражающий эффект – такой же, как от пиар-сюжетов с отдыха президента РФ. Возмущены россияне. Как же так – обещали им, что российские солдаты за два часа дойдут до Киева, а тут – натовцы во всей красе маршируют, да еще и «российский друг» - министр обороны Турции – за этим с улыбкой наблюдает?! Правда, если следовать такой примитивной логике, то Альянс уже давно покорил Россию, ведь солдаты НАТО – из Америки, Великобритании и Франции – не так давно чеканили шаг на Красной площади. В 2010 году парад по случаю 65 годовщины Победы принимала в Москве лично канцлер Германии Ангела Меркель (и ведь, мало того, что «дедывоевали», так еще и Германия – тоже страна-члена НАТО).

По российской традиции, больше всего российская пропагандистская машина уделила внимания присутствию на празднике в Киеве министра обороны США Джеймса Мэттиса (его российские журналисты покорно и ласково называют «Американским Хозяином». Видать, еще не отошли от второй части «50 оттенков серого» в прокате). В каждом предложении каждого репортажа подчеркивалось, что прозвище Мэттиса – «Бешенный пёс». Это было понятно, учитывая любовь к «звериным» аналогиям у кремлевской политической верхушки (один ее представитель, напомним, вообще Россию называет «мишкой»). Но вот почему переговоры в Киеве о возможных поставках США летального оружия для украинской армии в московских студиях вызвали практически истерику – не понятно совсем. Странная реакция товарищей россиян – их же на Донбассе нет, чего переживать-то?

Больше всего русских «братьев» бесило прохождение на параде именно украинских военных, которые на практике показали, что они умеют и будут уничтожать агрессора, несмотря на фактор наличия или отсутствия в их руках оружия из стран Северо-Атлантического альянса.

Кстати, больше всего русских «братьев» бесило прохождение на параде именно украинских военных, которые на практике показали, что они умеют и будут уничтожать агрессора, несмотря на фактор наличия или отсутствия в их руках оружия из стран Северо-Атлантического альянса. Изъяны в украинском войске московские военные специалисты искали очень тщательно – и подчеркивали, что военная техника у нас – плохая и старая, то есть – не ровня российским аналогам. Забавно лишь, что артикулируют все эти мысли те же персонажи, что несколько лет к ряду призывают россиян с экранов телевизоров ехать «добровольцами в отпуск» воевать в Украину, а потом, когда послушавших их призывы ловят в плен украинские военные, констатируют, что таких россиян в России и не было отродясь.

Не нравится нашим агрессивным соседям украинская армия, но, как говорится, другой у нас – нет, придётся тем, кто пересек нашу границу с оружием в руках, помирать от рук этой.

Роман Цимбалюк, Москва