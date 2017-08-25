Украина с 2019-го года будет административно передавать полномочия громадам - вице-премьер

Украина с 2019 года будут административно делегировать полномочия громадам.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ со ссылкой на вице-премьера Геннадия Зубко.

«2018 год будет определяющим в процессе объединения громад. В следующем году определим административные центры, а через год будем принимать административное решение. Мы приближаемся к обязательному делегированию громадам полномочий», - цитирует Зубко пресс-служба.

Он отметил, что сейчас в объединении соблюдается принцип добровольности.

«В этом году дополнительно примем решение о добровольном присоединении громад к областным центрам и городам областного значения. Имея до конца года 665 объединенных территориальных громад (ОТГ), обеспечим всего около 40% покрытия территории. Ближе к концу года будем определяться с административными центрами будущих громад», - отметил Зубко.

Читайте такжеГройсман: в 2017 году правительство возьмется за ускорение децентрализации

По его словам, чиновники во многих случаях не хотят брать на себя дополнительную ответственность и тормозят процесс объединения.

«Например, Запорожье, Хмельницкий и Полтава отказываются брать на себя полномочия ГАСИ. Этим они вредят инвестиционному климату на своих территориях, обрезают пути к инвестиции, которые опасаются коррупционных рисков», - подчеркнул Зубко.

Он отметил, что полномочия по принятию решений об обязательном объединении громад будут оставлены на уровне областных советов.

«Там утверждали перспективные планы. Они лучше понимают ситуацию и то, как ее решить в интересах громад. А Кабинет министров сделает все, чтобы органы управления ОТГ эффективно выполняли полномочия перед людьми», - сказал он.

По его мнению, процесс объединения громад в Украине может быть завершен в пятилетний период.

«Это будет мегаскорость. Ведь Польша шла к этому 12 лет, Швеция - 20. Хотя я допускаю, что процесс объединения будет продолжаться и после формирования полной карты ОТГ», - подчеркнул Зубко.

Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации в первом полугодии 2017 году выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 87 млрд грн. Доходы местных бюджетов 366 ОТГ за отчетный период выросли почти вдвое и составили 3,9 млрд грн. В 2016 году доходы местных бюджетов выросли на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 млрд грн. При этом собственные доходы бюджетов 159 ОТГ за 2016 год выросли более чем в три раза по сравнению с 2015 годом - до 3,3 млрд грн..