Тимошенко объяснила, почему не реагирует на заявление Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не комментирует предложенные Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО варианты выхода из политического кризиса, в частности, о переформатировании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Я занимаюсь делами, я занимаюсь антикризисными программами, и не занимаюсь политическими интригами – это компетенция других людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в который раз заявил, что коалиция после своего создания не сформировала правительство и не назначила премьер-министра в отведенные Основным Законом сроки.

При этом он видит три варианта выхода из политического кризиса.

Так, В.ЮЩЕНКО считает, что действующая коалиция может собрать 226 подписей народных депутатов и таким образом подтвердить свое существование согласно требованиям Конституции. После этого данная коалиция должна принять решение о назначении нового премьер-министра и правительства.

Вторым вариантом В.ЮЩЕНКО назвал переформатирование коалиции.

«Я не исключаю возможности переформатирования коалиции, речь идет о присоединении к коалиции или коммунистов, или Партии регионов. Возможно, это маловероятно, но я говорю о шагах, которые предусматривает Конституция», - сказал Президент.

По его словам, если события будут развиваться ни по первому, ни по второму сценарию, остается только один выход – объявление досрочных парламентских выборов.