Нынешние выборы - опасное время для СМИ

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО будет инициировать запрет проверок средств массовой информации разными контролирующими органами в период предвыборной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Томенко заявил во время записи телепрограммы на канале РТБ Ровенской областной гостелерадиокомпании.

По словам вице-спикера, СМИ не должны стать заложниками политической борьбы в Украине во время избирательной кампании, хотя разные политические и олигархические группы будут пытаться извлечь выгоду для себя в этой ситуации.

«Создается впечатление, что многие влиятельные финансово-политические группы хотят воспользоваться переходным периодом в Украине для того, чтобы монополизировать свое влияние на медиа-информационном рынке», – сказал Н.Томенко.

Еще одна важная задача в этом плане для народных депутатов и общественности, по мнению Н.Томенко, введение моратория на любые решения, касающиеся распределения или перераспределения частот, предусмотренных для развития цифрового телевещания. В связи с этим Верховная Рада планирует обратиться в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и в правительство с просьбой не принимать на этот период решений о перераспределении частотного ресурса и проектов, связанных с цифровым вещанием.