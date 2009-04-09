Одесса стала как Мадрид или Брюссель

Бывший докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине, советник украинского премьера Ханне СЕВЕРИНСЕН приняла участие в пленарном заседании сессии Одесского городского совета, обсуждавшего программу социально-экономического развития города на 2009 год.

Как передает кореспондент УНИАН, в своем выступлении перед депутатами Х.СЕВЕРИНСЕН, в частности, отметила, что во время прогулки по Одессе и знакомства с ее достопримечательностями рада была воочию увидеть позитивные изменения в облике «морской столицы» Украины.

«Я не впервые в Одессе, - отметила она, - и сегодня могу сказать, что за последние годы город очень заметно изменился к лучшему, приобрел фантастический вид. Мне кажется, Одесса стала таким же замечательным европейским городом, как Мадрид или Брюссель». И в этом, подытожила Х.СЕВЕРИНСЕН, видимо, есть «большая заслуга городских властей, которые преданы своему делу и своему городу».

Сегодня же сессия Одесского горсовета утвердила программу социально-экономического развития города на текущий год.

Приоритетными направлениями развития народно-хозяйственного комплекса депутаты признали «создание благоприятных условий для внедрения инновационных технологий, сохранение рабочих мест, трудоустройство молодежи, привлечение инвестиций в экономику города, а также создание условий, благоприятных для развития предпринимательской деятельности».

Депутатское большинство решило выделить на содержание и капремонт городского коммунального хозяйства 45 млн. грн. Кроме того, 14 млн. грн. будет направлено на благоустройство и содержание 14 парков, 72 скверов и 43 бульваров. Предполагается также провести экспертизу состояния городских лифтов, осуществить ремонт насосных станций, реконструировать систему внешнего освещения.