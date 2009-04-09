Литвин признался, что не любит проигрывать

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН еще не определился с возможным участием в президентских выборах и будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, если будет убежден в победе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Чернигове, где находится с рабочей поездкой.

Так, отвечая на вопрос, будет ли выдвигать он свою кандидатуру на пост Президента, В.ЛИТВИН сказал: «Я не люблю проигрывать. Если решение будет принято, то оно будет доведено на 100% до логического завершения».