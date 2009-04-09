У Ющенко есть другой сценарий, если ВР откажется переписывать Конституцию

Заместитель председателя Секретариата Президента Игорь ПУКШИН не исключает, что в случае отказа Верховной Рады Украины вносить изменения в Конституцию, предложенные Президентом, местные органы власти могут инициировать референдум по их принятию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, И.ПУКШИН подчеркнул, что на сегодняшний день Президент действует исключительно в соответствии с требованиями действующей Конституции, которая требует принятия изменений к Конституции парламентом, а затем вынесения проекта на референдум в случае, если изменения касаются разделов 1, 3, 13.

В то же время он не исключил, что в случае отказа парламента рассматривать эти изменения может быть задействован другой сценарий. «Я не исключаю, и вы этого не можете исключать, что, условно, если этот проект Конституции очень понравиться местным органам власти – мэрам, местным советам, то никто не застрахован, что они могут собрать 3, 5, 7, 10 миллионов подписей (для инициирования референдума – УНИАН). То есть они увидят, что центральная власть – парламент не заинтересован в изменениях, а они заинтересованы. Мы от этого не застрахованы, что может быть и такой вариант. А как будут разворачиваться события - увидим», - сказал И.ПУКШИН.

При этом И.ПУКШИН отметил, что ни парламент, ни КС, ни Президент не могут ограничивать право народа, поскольку в Конституции четко написано, что носителем власти в Украине является народ.

С этим не согласился один из творцов Конституции 1996 года Виктор МУСИЯКА, который отметил, что в любом случае изменения к Конституции должны приниматься парламентом.