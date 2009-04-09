Кравчук: секретарши и водители в ВР за год хоть чему-то научились

„Я стою на позиции, что все должно происходить в рамках Основного Закона – Конституции. Сегодня в повестке дня - проведение досрочных президентских выборов. В условиях, когда большинство украинского общества выступает за досрочные президентские выборы, когда поддержка Президента в политической среде очень низкая да и сам украинский бомонд критически относится к деятельности Виктора Андреевича Ющенко, нецелесообразно ему было подавать документы в Конституционный Суд, где обжаловать проведение выборов 25 октября, как за это проголосовал парламент”, - заявил первый президент Украины Леонид Кравчук на специальной пресс-конференции.

„Значительное количество людей воспримет конституционное представление, как попытку Ющенко продлить свой президентский срок. Для такой фигуры, как Президент, не имеет значения - месяцем раньше, или месяцем позже уйти с должности. Не думаю, что в конце своей каденции Виктору Ющенко нужно еще брать на себя негатив. Сейчас не стоит рассматривать вопрос, проводить или не проводить президентские выборы, а готовиться к ним. Также не стоит связывать президентские выборы с парламентскими. Для досрочных выборов Верховной Рады не существует никаких правовых оснований. Также отсутствует новый закон о выборах парламента, а потому любые выборы ничего не принесут – парламент будет еще хуже. Эти нынешние секретарши и водители, которые пришли по закрытым спискам, за год уже хоть чему-то научились. Я предлагаю принять на переходный период конституционный закон о власти. Чтобы дать работать новому Президенту и власти, как-то работать”, - объяснил свою позицию Леонид Кравчук.

По его словам „выбори по старому закону одновременно Президента и парламента станут выборами кота в мешке”. Кравчук убежден, что страна не просто должна быть готова к выборам, а к избранию лучшего парламента.

„Президент не показывает примера соблюдения Конституции и законов, не проявляет инициативы относительно объединения всех сил ради выхода из кризиса. Все нарушали законы, а Президент был в авангарде этого. Он меняет свою точку зрения в зависимости от политической конъюнктуры, или политического желания. Когда я слежу за ситуацией, то делаю вывод, что тот, кто должен выполнять решение Президента (если хочет успеть его выполнить), должен это сделать немедленно. Потому что завтра может не успеть, если Ющенко изменит свое решение. Сегодня люди страдают от экономического кризиса, социальных проблем, а власть, во главе с Президентом, борется за кресла. Это выглядит очень несерьезно, несолидно и непорядочно”, - утверждает первый Президент Украины.

По мнению Леонида Кравчука, Президент Ющенко должен был бы согласиться с датой проведения выборов главы государства, назначенных на 25 октября этого года и объявить, что идет на президентские выборы, или не идет.

„Хотя здравый смысл и существующая ситуация должны были бы дать Виктору Ющенко сигнал, что баллотироваться в президенты во второй раз нецелесообразно. Стоит сделать соответствующее заявление и объяснить, почему Президент так поступает, отказываясь от президентских амбиций. Думаю, такая позиция Виктора Ющенко была бы воспринята обществом положительно. Если в настоящее время, после моего обращения с идеей досрочной отставки Виктора Ющенко, меня поддержало до 80 процентов граждан по всем социологическим опросам, это очень красноречивая цифра. Рисковать, в надежде на какое-то чудо, Ющенко не стоит. Но мне кажется, что его подталкивает на эту авантюру окружение”, - рассказал Кравчук.

Он также публично обратился к Виктору Ющенко в связи с приездом миссии Международного валютного фонда. „Решение МВФ о предоставлении второго транша финансирования для Украины будет требовать принятия многих законов, за которые не проголосовала перед тем Верховная Рада, потому что группа депутатов, которая находится в координатах президента нажала кнопки „против”, - говорит Леонид Кравчук. По его словам, если Ющенко действительно стоит на позиции помощи украинским банкам и в целом налаживания экономики, он должен повлиять на депутатов, приближенных к себе, чтобы они положительно проголосовали. „Потому что от этого зависит: примет МВФ, или нет решение о втором транше. Это для Украины очень важно для выхода из экономического кризиса”, - убежден Леонид Кравчук.