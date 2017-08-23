Минский процесс не закончит войну на Донбассе, переговорный формат надо расширять - Кравчук

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук выражает убеждение, что Минский процесс не способен закончить войну на Донбассе, но переговорный формат нужно коренным образом расширять. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции "Двадцать шесть лет спустя... Где Украина сегодня?".

По мнению первого президента, Минские соглашения нужны были полтора или два года назад.

"Они остановили российские намерения расширить агрессию в Украине. Это правда", - сказал Кравчук.

"Выполняют ли они сейчас свою главную роль? Нет. Главная роль Украины - это восстановить территориальную целостность, восстановить границы и установить украинскую власть на всей территории Украины, включая Донбасс, а со временем и Крым. Минский формат этого решить не может. Они фактически решают один вопрос, и вокруг него ведут очень большие разговоры, и это обмен пленными. Не всегда у них получается. Они приобщают к этому различных наших и друзей, и недругов, но где-то что-то делается. Но это не главный вопрос - это следствие. Нам надо закончить войну. Не будет войны - не будет пленных. Минский процесс не может закончить войну", - подчеркнул Кравчук.

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Он пояснил: "Формат Минского процесса даже под зонтиком Нормандского процесса не может этого сделать, потому что Нормандский процесс какой-то странный. Я, например, ни одного документа Нормандского процесса не читал... То есть, они говорят, а в Минске оформляют".

"Я думаю так: Минский процесс можно оставить, но нужно его коренным образом изменить, расширить, полномочия изменить и состав участников изменить. Там не должны быть ни "ДНР", ни "ЛНР". Непонятно, почему они там? Именно потому, что они там, Россия и говорит: что это у них гражданская война, поэтому они между собой не могут договориться. Мы должны забрать у России минскую правовую площадку для того, чтобы они не использовали Минский процесс против Украины. Все остальное можно использовать для расширения, можно перенести (переговоры - УНИАН) - не обязательно в Минске, но не имеет значения где. Если там будет формат "Большой семерки" или формат "Большой двадцатки", или формат Будапештского меморандума, расширенный - я думаю, тогда ситуация изменится", - заявил Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что Россия любила Украину до тех пор, пока она "лежала под ней" .