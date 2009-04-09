Ющенко отбыл в Азербайджан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным официальным визитом в Азербайджан.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита, 9 апреля В.ЮЩЕНКО проведет встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ. После этого состоится первое заседание Совета Президентов Украины и Азербайджана в расширенном составе.

Также сегодня после подписания двусторонних документов Президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями СМИ.

В пятницу, 10 апреля, В.ЮЩЕНКО встретится с председателем азербайджанского парламента Октаем АСАДОВЫМ, а также посетит Бакинский славянский университет. После этого В.ЮЩЕНКО встретится с представителями украинских СМИ и примет участие в церемонии открытия мемориальной доски в честь первой украинской дипломатической миссии в Азербайджане 1919-1920 гг.

В этот же день В.ЮЩЕНКО возвратится в Украину.