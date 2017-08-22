Названо количество российских телеканалов, которые запретили в Украине за три года

За последние три года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания ограничил трансляцию 77 российских каналов в кабельных сетях Украины. Всего их 82. Об этом в интервью "Апострофу" сообщила и.о. министра информационной политики Эмине Джапарова.

"Представляете себе уровень российской экспансии в украинском информационном пространстве? 82 российских телеканала в кабельных сетях! А наших – два или три канала в России. Паритета вообще нет", - сказала она.

Читайте такжеУкраинскому телеканалу запретили транслировать сериал российского производства

Джапарова подчеркнула, что Нацсовет ограничивает сегодня трансляцию российских телеканалов, исходя из того, что они нарушают украинские законы (например, показывают Крым как часть РФ, что уже является нарушением законодательства Украины и основанием для ограничения трансляции).

И. о. министра уточнила, что Россия оккупировала украинские вышки, передатчики, частоты.

"Они завели на эти частоты свои российские телеканалы. И это вещание добивает и до подконтрольных нам территорий, потому что в Украине больше нет таких вышек, как на оккупированных территориях", - добавила Джапарова.