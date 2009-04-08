Яценюк: Украина для украинцев по духу

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК подчеркивает, в Украине до сих пор нет лидера нации, что является основой создания политической нации.

Об этом он заявил во время научно-практической конференции «Формирование политической украинской нации как основы межнационального согласия в Украине», которая проходила в Крыму, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК отметил: «Если общество не кристаллизует в себе лидера нации, интеллекта и ума, то мы не сформируем никогда политическую нацию, и наше основное с вами задание – понять, что это не процесс одного дня».

Лидер “Фронта перемен” добавил, что политическая нация - не конструктор, который нужно лишь собрать, и он будет работать. Он также отметил, что “это не делается через принуждение”. “Я знаю точно, что это не модель, которую можно реализовать как пазл или конструктор лего, когда ты сложил, и оно работает. На это идут годы», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Лидер “Фронта перемен” заметил, что, “создавая политическую нацию, главное - объединить украинцев по духу”. «Украина не для украинцев по национальности – Украина для украинцев по духу, а это не зависит от национальности, от языка, вероисповедания”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.