ПР собирается насолить 30 тысячам блатных пенсионеров
Герман просит коллег поддержать проект
Партия регионов призывает народных депутатов поддержать законопроект об отмене высоких специальных пенсий высших должностных лиц, что позволит экономить как минимум 2 млрд. грн. бюджетных средств ежегодно.
“Если Партия регионов добьется, чтобы в парламенте приняли закон, который ликвидирует избыточные льготы блатным пенсионерам, то страна будет экономить минимум 2 млрд. гривен в год. Эти деньги – мы будем на этом обязательно настаивать – нужно отдать пенсионерам, которые больше всего страдают от кризиса, – инвалидам, ветеранам войны и труда, детям-сиротам и т.д.”, - говорится в комментарии заместителя председателя фракции Партии регионов Анны ГЕРМАН, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии.
В то же время, А.ГЕРМАН выразила понимание, что возможные надбавки не будут значительными. “Но они все-таки облегчат жизнь самым бедным... И основное – люди почувствуют, что в нашей стране есть справедливость, и что за нее действительно стоит бороться”, - отметила депутат.
А.ГЕРМАН также отметила, что на сегодня в Украине количество бывших высокопоставленных чиновников, которые получают специальные сверхвысокие пенсии, составляет около 30 тыс. человек, а размеры их пенсионных начислений могут достигать 50 тыс. грн.
”Действительно, тридцать тысяч недовольных таким шагом – это много, если учесть, что среди них есть люди очень влиятельные. Авторы законопроекта осознают, что может стоять за этой волной недовольства от бывших прокуроров, милицейских генералов, судей, депутатов, министров...”, - сказала она и выразила убеждение, что большинство людей в Украине поддержит усилия Партии регионов в борьбе против социальной несправедливости.
”Призываем наших коллег из других парламентских фракций поддержать этот антикризисный законопроект и сделать все, чтобы он был принят как можно скорее”, - отметила А.ГЕРМАН.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Пария регионов зарегистрировала в Верховной Раде проект закона, которым предусматривается ликвидировать специальные высокие пенсии и вознаграждения для бывших и нынешних высокопоставленных представителей органов государственной власти, в частности, народных депутатов.