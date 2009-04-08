ПР собирается насолить 30 тысячам блатных пенсионеров

Партия регионов призывает народных депутатов поддержать законопроект об отмене высоких специальных пенсий высших должностных лиц, что позволит экономить как минимум 2 млрд. грн. бюджетных средств ежегодно.

“Если Партия регионов добьется, чтобы в парламенте приняли закон, который ликвидирует избыточные льготы блатным пенсионерам, то страна будет экономить минимум 2 млрд. гривен в год. Эти деньги – мы будем на этом обязательно настаивать – нужно отдать пенсионерам, которые больше всего страдают от кризиса, – инвалидам, ветеранам войны и труда, детям-сиротам и т.д.”, - говорится в комментарии заместителя председателя фракции Партии регионов Анны ГЕРМАН, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии.

В то же время, А.ГЕРМАН выразила понимание, что возможные надбавки не будут значительными. “Но они все-таки облегчат жизнь самым бедным... И основное – люди почувствуют, что в нашей стране есть справедливость, и что за нее действительно стоит бороться”, - отметила депутат.

А.ГЕРМАН также отметила, что на сегодня в Украине количество бывших высокопоставленных чиновников, которые получают специальные сверхвысокие пенсии, составляет около 30 тыс. человек, а размеры их пенсионных начислений могут достигать 50 тыс. грн.

”Действительно, тридцать тысяч недовольных таким шагом – это много, если учесть, что среди них есть люди очень влиятельные. Авторы законопроекта осознают, что может стоять за этой волной недовольства от бывших прокуроров, милицейских генералов, судей, депутатов, министров...”, - сказала она и выразила убеждение, что большинство людей в Украине поддержит усилия Партии регионов в борьбе против социальной несправедливости.

”Призываем наших коллег из других парламентских фракций поддержать этот антикризисный законопроект и сделать все, чтобы он был принят как можно скорее”, - отметила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Пария регионов зарегистрировала в Верховной Раде проект закона, которым предусматривается ликвидировать специальные высокие пенсии и вознаграждения для бывших и нынешних высокопоставленных представителей органов государственной власти, в частности, народных депутатов.