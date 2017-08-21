Журналисты обнародовали заоблачные зарплаты чиновников Минюста (документ)

Ряд высокопоставленных чиновников Министерства юстиции в мае-июне 2017 года получили зарплаты (включая вознаграждения) размер которых значительно превысил миллион гривен, как пишет "Слово и дело".

В распоряжение журналистов попал документ Минюста, в котором указаны зарплаты руководства Департамента государственной исполнительной службы.

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Согласно данным министерства, в 2017 году зарплату, суммарно превысившую 900 тыс. гривен, получили:

- директор Департамента Дмитрий Полищук - 1 807 121 грн (июнь 2017);

- заместитель директора Департамента Ирина Ярушевская - 1 815 441 грн (июнь 2017);

- главный государственный исполнитель Алексей Кузьменко - 2 305 977 грн (май 2017);

- главный государственный исполнитель Андрей Назаровец - 4 529 291 грн (июнь 2017);

- главный государственный исполнитель Иван Нещадим - 1 518 337 грн (май 2017), 7 343 682 (июнь 2017);

- главный государственный исполнитель Александр Медведев - 1 604 064 грн (июнь 2017);

- главный государственный исполнитель Инна Рубель - 1 050 627 (май 2017);

- старший государственный исполнитель Сергей Мурыхин - 1 048 487 (май 2017).

В документе также отмечается, что в данное время Министерством юстиции прорабатывается вопрос изменений в нормативно-правовые акты относительно ограничения максимального размера вознаграждения.