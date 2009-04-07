Глава КС считает, что принимать Конституцию на референдуме нельзя

Конституционный Суд Украины приложит все усилия, чтобы в месячный срок принять решение по делу по представлению Президента относительно официального толкования Конституции Украины в части полномочий парламентской коалиции по формированию правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, об этом сообщил председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК на встрече с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ Ренатой ВОЛЬВЕНД и Сабиной ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР.

Он в который раз подчеркнул, что спешить в таких вопросах судьи не имеют права, поскольку их решения нельзя обжаловать, они окончательные. Также не стоит думать, будто на КСУ оказывается политическое давление, сказал А.СТРИЖАК.

«Сейчас Конституционный Суд является одним из самых стабильных органов государства, работает беспристрастно, руководствуясь лишь Конституцией», - подчеркнул А.СТРИЖАК. В то же время он посетовал, что на протяжении последнего года Конституционный Суд больше рассматривал политико-правовые дела, в частности относительно распределения полномочий между ветвями власти, и намного меньше дел, которые непосредственно касаются защиты прав человека.

Представители Мониторингового комитета поинтересовались также, насколько реальной является возможность проведения в Украине референдума с целью принятия новой Конституции. На это А.СТРИЖАК ответил, что в свое время Конституционный Суд дал толкование этой норме и постановил, что «народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине может реализовать на всеукраинском референдуме по народной инициативе свое исключительное право определять и изменять конституционный строй в Украине путем принятия Конституции Украины в порядке, который должен быть определен Конституцией и законами Украины». По словам председателя КС, по ныне действующему Основному Закону принятие новой Конституции на референдуме невозможно.

Содокладчики также подробно остановились на роли Конституционного Суда как участника процесса внесения изменений в Конституцию Украины, и, кроме того, поинтересовались мнением А.СТРИЖАКА относительно судебной реформы, особенно в части назначения судей, в частности на административные должности.

Стороны договорились продолжать многолетнее плодотворное сотрудничество.

Председатель Конституционного Суда поздравил с началом работы в Украине С.ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР, которая недавно начала исполнять свои обязанности, и пожелал объективного и всестороннего освещения событий в нашем государстве.