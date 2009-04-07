Герман предлагает распродать блатные дачи

Партия регионов готова инициировать процесс распродажи с аукциона государственных дач и резиденций, которыми пользуются нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники и народные депутаты.

Об этом заявила сегодня заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Анна ГЕРМАН, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

”Призываю представителей правящей коалиции осуществлять реальные шаги на пути преодоления кризиса, а не заниматься самолюбованием на его фоне и поиском виновных в тяжелых последствиях”, - сказала А.ГЕРМАН, добавив, что “одним из реальных шагов была бы продажа с аукционов всех тех блатных дач и многочисленных резиденций, которыми пользуются высокопоставленные чиновники и депутаты”.

Она предложила направить вырученные от продажи этих объектов средств на помощь самым бедным.

“Если власть не может ликвидировать сверхвысокие специальные пенсии, продать с аукциона блатные дачи, санатории и резиденции, которыми пользуются бывшие и нынешние властьпредержащие, то Партия регионов готова инициировать этот процесс”, - сказал А.ГЕРМАН.

По ее словам, голосование в Верховной Раде за ликвидацию льгот может продемонстрировать единство всех политических сил в борьбе за защиту бедных в период кризиса.